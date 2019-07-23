Косачев: британскую политику после избрания Джонсона ждут "штормы и землетрясения"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Политику Великобритании после избрания Бориса Джонсона на пост лидера Консервативной партии ждут "штормы", а в отношениях Москвы и Лондона будет "все то же кладбищенское уныние". Такое мнение выразил во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Британскую политику ждут штормы и землетрясения, осмелюсь предположить. А российско-британские отношения - все то же кладбищенское уныние, в которое их уже давно ввергли в числе прочих упомянутый Джонсон и иже с ним. Весело вряд ли будет", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Британский евроскептик Борис Джонсон одержал победу на выборах лидера правящей в Соединенном Королевстве Консервативной партии. Об этом стало известно во вторник после оглашения итогов голосования избирательной гонки за пост лидера тори. За его кандидатуру проголосовали 92153 рядовых члена Консервативной партии, а за его оппонента Джереми Ханта - 46656.

Таким образом, Джонсон на правах лидера консерваторов в среду сменит Терезу Мэй в должности премьер-министра, а в четверг проведет первое заседание нового правительства.