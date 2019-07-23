{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Косачев: британскую политику после избрания Джонсона ждут "штормы и землетрясения"

При этом глава комитета Совфеда по международным делам считает, что в отношениях Москвы и Лондона будет "все то же кладбищенское уныние"
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Политику Великобритании после избрания Бориса Джонсона на пост лидера Консервативной партии ждут "штормы", а в отношениях Москвы и Лондона будет "все то же кладбищенское уныние". Такое мнение выразил во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

На эту тему
Борис Джонсон стал лидером Консервативной партии. Он займет пост премьера Великобритании

"Британскую политику ждут штормы и землетрясения, осмелюсь предположить. А российско-британские отношения - все то же кладбищенское уныние, в которое их уже давно ввергли в числе прочих упомянутый Джонсон и иже с ним. Весело вряд ли будет", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Британский евроскептик Борис Джонсон одержал победу на выборах лидера правящей в Соединенном Королевстве Консервативной партии. Об этом стало известно во вторник после оглашения итогов голосования избирательной гонки за пост лидера тори. За его кандидатуру проголосовали 92153 рядовых члена Консервативной партии, а за его оппонента Джереми Ханта - 46656.

Таким образом, Джонсон на правах лидера консерваторов в среду сменит Терезу Мэй в должности премьер-министра, а в четверг проведет первое заседание нового правительства.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичВеликобританияДжонсон, Борис
Слуцкий: политика Великобритании в отношении России вряд ли изменится при Джонсоне
Глава комитета Госдумы по международным делам назвал нового британского премьера человеком эксцентричным и неординарным
Читать полностью