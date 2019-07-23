Слуцкий: политика Великобритании в отношении России вряд ли изменится при Джонсоне

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Внешняя политика Великобритании по отношению к России вряд ли претерпит серьезные и качественные изменения при Борисе Джонсоне, который станет новым премьер-министром Соединенного Королевства. Такое мнение во вторник выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Что касается взаимоотношений с Россией, тут вряд ли стоит ожидать серьезных и качественных изменений в лучшую сторону", - сказал Слуцкий журналистам, напомнив, что Джонсон был главой МИД Великобритании "во время беспрецедентной антироссийской кампании по делу с так называемым отравлением" бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. "Как глава МИД Соединенного Королевства он приложил немало усилий для развития всего этого политического спектакля и фактического сведения до уровня нуля российско-британских отношений", - констатировал депутат.

По его мнению, "на российском треке риторика нового премьера Великобритании вряд ли сильно изменится по сравнению с Терезой Мэй, которая уже завтра сложит свои полномочия". "Здесь я остаюсь на позициях здорового пессимизма. Хотя и не отбрасывал бы совсем возможность конструктива для Лондона и Москвы", - добавил Слуцкий.

В целом, отметил он, Джонсон - "человек эксцентричный и весьма неординарный, что, безусловно, отразится на всей британской политике, в том числе на ситуации с Brexit". "Как мы знаем, Джонсон всегда был сторонником жесткого варианта выхода Британии из Евросоюза", - заключил Слуцкий.

Британский евроскептик Джонсон одержал уверенную победу на выборах нового лидера правящей в Соединенном Королевстве Консервативной партии. Об этом во вторник объявила Шерил Гиллан, исполняющая обязанности председателя Комитета 1922, который объединяет рядовых депутатов-консерваторов и занимается вопросами выбора или смены лидера партии. Таким образом, Джонсон уже на правах лидера тори в среду сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра, а в четверг проведет первое заседание нового правительства.