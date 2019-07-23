Врио главы Липецкой области Артамонов сдал подписи для участия в выборах губернатора

ТАСС, 23 июля. Временно исполняющий обязанности главы Липецкой области Игорь Артамонов подал в избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом на выборы губернатора региона. Об этом ТАСС во вторник сообщила представитель областного избиркома Жанна Которова.

"Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов, выдвинутый на пост главы региона Липецким региональным отделением всероссийской политической партии "Единая Россия", представил в областную избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации. В их числе листы поддержки кандидата с подписями муниципальных депутатов. Артамонов собрал в 19 муниципальных образованиях Липецкой области 171 подпись", - сказала Которова.

Она пояснила, что претендентам на должность главы региона необходимо собрать не менее 163 и не более 171 подписи. В их числе должно быть не менее 40 подписей депутатов районных и городских советов. При этом необходимо, чтобы кандидату оказали доверие как минимум в 15 районах и городских округах. Ранее документы в облизбирком подали представитель "Справедливой России" Лариса Ксенофонтова и член партии "Патриоты России" Андрей Григорьев.

"Игорь Артамонов также подал сведения о трех кандидатурах для наделения в будущем одной из них полномочиями члена Совета Федерации от Липецкой области. Это глава города Липецка Евгения Уваркина, генеральный директор АО "Липецкий хладокомбинат" Александр Афанасьев, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Олег Королев", - сообщила Которова.

Ранее заявления об участии в выборах, кроме Ксенофонтовой, Григорьева и Артамонова, подали выдвинутый политической партией "Коммунисты России" гендиректор липецкой компании "Топаз" Андрей Плотников, представитель ЛДПР депутат Госдумы Александр Шерин, липецкий предприниматель и член Казачьей партии России Вадим Давыдов. Кроме того, заявления подали депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников от "Парнаса", депутат облсовета и член КПРФ Сергей Токарев и представляющий Аграрную партию России липецкий предприниматель Евгений Третьяков.

Президент РФ Владимир Путин 2 октября принял досрочную отставку губернатора Липецкой области Олега Королева, который руководил регионом с 1998 года. Врио главы области был назначен Артамонов, занимавший ранее должность вице-президента Сбербанка - президента Среднерусского банка. Выборы губернатора пройдут 8 сентября.