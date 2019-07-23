Госдума назначила Затулина своим спецпредставителем по вопросам миграции и гражданства

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла постановление о назначении депутата Константина Затулина специальным представителем нижней палаты парламента по вопросам миграции и гражданства.

Затулин занимает пост первого зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, входит в состав фракции "Единая Россия". До этого решением Совета Думы к компетенции комитета по делам СНГ были отнесены вопросы гражданства.

Ранее Затулин сообщил ТАСС, что намерен на новом посту уделить внимание эффективному продвижению идей репатриации и предоставления гражданства соотечественникам, снятию препятствий в этой области. По его словам, сейчас в сфере миграционного законодательства важно ускорить процесс принятия решений, "выступить стороной в переговорах и согласовании с правительством, администрацией президента".