Мосгоризбирком оставил без удовлетворения жалобу незарегистрированного кандидата Смирнова

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия оставила без удовлетворения жалобу кандидата Сергея Смирнова, которому было отказано в регистрации на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщил во вторник на заседании Мосгоризбиркома председатель комиссии Валентин Горбунов.

"Жалоба кандидата Сергея Смирнова (25-й избирательный округ - прим. ТАСС) о решении окружной избирательной оставлена без удовлетворения", - сказал Горбунов.

Как уточнила на заседании член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова, основанием для отказа в регистрации Смирнову послужил тот факт, что он не предоставил необходимые документы. Как самовыдвиженец по одномандатному округу он обязан был предоставить 4449 подписей избирателей, а представил только одну подпись - свою собственную. При этом на единственном подписном листе Смирнов поставил свою подпись как сборщика, избирателя и кандидата трижды.

"Таким образом, Смирнов не предоставил в окружную избирательную комиссию необходимое количество достоверных подписей избирателей, кандидат не был зарегистрирован", - сказала Кузнецова.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрированы 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.