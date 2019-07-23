Заявки на получение паспортов России подали около 30 тыс. жителей ДНР и ЛНР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Заявки на получение гражданства РФ в упрощенном порядке подали порядка 30 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщил во вторник журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"На сегодняшний день порядка 7 тыс. паспорта получили, 30 тыс. ждут решения", - сказал он.

В июне на территории Ростовской области открылись два первых специализированных отделения по вопросам миграции МВД России. Они начали выдавать российские паспорта жителя ЛНР и ДНР в упрощенном порядке. В июле в регионе открылось еще два таких пункта, а к осени планируется открыть еще четыре пункта выдачи паспортов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил ТАСС, что за месяц российские паспорта в упрощенном порядке получили более 10 тыс. жителей ЛНР и ДНР.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Своим указом 17 июля президент РФ увеличил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.