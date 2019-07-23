ЦИК потребует распустить окружные избиркомы Москвы, если найдет нарушения в их работе

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что ЦИК будет рекомендовать Мосгоризбиркому распустить окружные избирательные комиссии, если будут выявлены нарушения в ходе их работы.

"Если мы на основе вашей информации выявим вопиющие нарушения со стороны тех или иных избирательных комиссий окружного уровня, то мы будем рекомендовать горизбиркому нещадно увольнять и распускать комиссии. Мы тщательно посмотрим, как они работают, и свои рекомендации дадим", - сказала Памфилова в ходе встречи с кандидатами в Мосгордуму во вторник.

Она напомнила, что у ЦИК нет права снимать с должности главу региональной избирательной комиссии. "Вы же знаете, как формируется комиссия - половину предлагает мэр, а половину - заксобрание. И это всегда предмет компромисса, а назначать и снимать у нас вообще нет прав. Мы можем только выразить недоверие", - уточнила глава ЦИК.

Ряд кандидатов, позиционирующих себя как независимые, 14 июля инициировали несогласованную акцию протеста в центре Москвы с требованиями допустить их к выборам. Впоследствии председатель Центризбиркома сообщила о готовности встретиться с ними после 22 июля. В свою очередь кандидаты выразили желание провести встречу с Памфиловой 16 июля, так как в этот день должны были пройти итоговые заседания окружных избирательных комиссий по регистрации на выборы. Поскольку Памфилова в тот момент находилась на больничном, встречу с кандидатами провел ее заместитель Николай Булаев, в ней приняли участие в том числе представители "Яблока" Сергей Митрохин и Кирилл Гончаров.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.