Мосгоризбирком пригласил ЦИК принять участие в рассмотрении жалоб кандидатов в Мосгордуму

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) приглашают к участию в заседаниях по рассмотрению жалоб кандидатов на выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва на решения окружных избирательных комиссий. Об этом сообщил журналистам во вторник председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Услышал о словах Эллы Памфиловой в ходе встречи с кандидатами о том, чтобы члены ЦИК присутствовали при рассмотрении жалоб. Даже рад этому, с удовольствием примем всех. Мы будем только рады, что профессионалы из Центральной избирательной комиссии поучаствуют в нашей работе по рассмотрению жалоб кандидатов", - сказал Горбунов.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что попросит Мосгоризбирком допустить представителей ЦИК на заседания горизбиркома, где будут рассматриваться жалобы не допущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов.

Глава ЦИК также просит Мосгоризбирком "очень тщательно и серьезно подойти, исходя из интересов защиты прав москвичей, к тому, как они сейчас будут рассматривать эти жалобы и обращения". Памфилова добавила, что кандидаты в Мосгордуму имеют право обжаловать решения избирательных комиссий по вопросу их регистрации на выборы, прежде всего, это необходимо делать через Мосгоризбирком.

Выборы в Мосгордуму

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.