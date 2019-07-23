Лавров привлек внимание комиссара ОБСЕ к положению русскоязычного населения на Украине

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Занньер во вторник обсудили положение русскоязычного населения на Украине и в Прибалтике. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждались актуальные вопросы деятельности ОБСЕ в области защиты прав национальных меньшинств. Лавров информировал верховного комиссара о российских приоритетах на данном направлении, привлек внимание к постоянно ухудшающемуся положению представителей русскоязычного национального меньшинства в Прибалтике и русскоязычного населения на Украине, в том числе в связи со скандальными законами "Об образовании" и "О функционировании украинского языка как государственного", - информировали в дипведомстве.

"Поднимались вопросы, связанные с проблемой массового безгражданства в Латвии и Эстонии и отсутствием у "неграждан" всего спектра политических, социальных и экономических прав", - добавили в министерстве.

Лавров подчеркнул важность защиты всех прав национальных меньшинств на пространстве ОБСЕ, а также нацеленность России на конструктивный и деполитизированный диалог с Верховным комиссаром ОБСЕ и со всеми государствами-участниками по данному вопросу.