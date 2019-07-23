Участники электронного голосования на выборах в Мосгордуму смогут подать жалобу онлайн

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Подача жалоб от участников электронного голосования на выборах в Мосгордуму будет проходить, в том числе онлайн на портале мэра и правительства столицы. Рассматривать обращения будут участковые избирательные комиссии (УИК), сообщил во вторник на заседании Мосгоризбиркома зампредседателя комиссии Юрий Ермолов.

Ранее Мосгоризбирком одобрил поправки в перечень требований к программному обеспечению системы электронного голосования.

"Одна из поправок включает требования, которые обеспечат [онлайн]-прием заявлений и жалоб от избирателей в адрес участковых избирательных комиссий, если таковые будут, и доставку данных заявлений в комиссию для последующего рассмотрения", - сказал Ермолов.

Кроме того, избиратель сможет проконтролировать, как учтен его голос при подведении итогов. "Избиратель на мониторе своего электронного устройства по завершению голосования получит код, который может записать, а после расшифровки информации в блокчейне, когда все данные будут опубликованы, он сможет проверить, как он учтен его голос", - пояснил зампредседателя комиссии.

Он добавил, что поправки сняли ограничение на количество СМС-уведомлений при авторизации на портале: если избиратель неправильно введет данные, полученные в СМС для авторизации, то в течение минуты он получит новое уведомление и сможет повторить ввод. Также если избиратель не получит СМС либо многократно введет неверный код, он сможет обратиться в техподдержку.

Кроме того, телефонный номер избирателя при регистрации на портале госуслуг mos.ru будет передан в участковую избирательную комиссию. Член УИК в случае необходимости дополнительного контроля, сможет позвонить избирателю с уточняющими вопросами.

Выборы в Мосгордуму

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует проведение пилотного электронного голосования на выборах в Мосгордуму. 29 мая президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.