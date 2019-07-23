Волгоградский облизбирком и общественность договорились о взаимодействии на выборах

ВОЛГОГРАД, 23 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Волгоградской области заключила во вторник соглашение с общественниками корпуса "За чистые выборы" и подписала план взаимодействия с Общественной палатой региона в рамках подготовки к проведению выборов губернатора и депутатов Волгоградской областной думы 8 сентября 2019 года, сообщается на официальном сайте облизбиркома.

"Подписание соглашения позволяет нам обеспечить открытость и прозрачность избирательного процесса путем привлечения общественности к контролю за тем, что будет происходить в период подготовки к выборам 8 сентября, непосредственно в день голосования и в ходе определения результатов выборов", - приводятся в сообщении слова председателя облизбиркома Виктора Черячукина.

Региональный координатор корпуса "За чистые выборы" Антон Лукаш отметил, что с 2014 года наработан методический и организационный потенциал взаимодействия активистов корпуса с представителями облизбиркома. "Цель нашей работы - это правовая квалификация информации о правонарушениях, юридическая оценка чистоты избирательного процесса", - сказал Лукаш.

Председатель Общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе отметила, что на выборах президента России 18 марта 2018 года в регионе были подготовлены около 3 тыс. общественных наблюдателей. "В конце прошлого года поправками в региональное законодательство Общественной палате была дана возможность направлять собственных наблюдателей на выборы в Волгоградской области. В день голосования 8 сентября 2019 года в регионе будет открыто около 1,5 тыс. избирательных участков. На каждом из них будут присутствовать наблюдатели от Общественной палаты",- уточнила она.

Выборы губернатора Волгоградской области и депутатов областной думы пройдут в единый день голосования 8 сентября.