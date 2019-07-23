Пушков направил в МИД предложение об ограничении въезда в Россию для Катамадзе

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Сенатор Алексей Пушков сообщил, что направил в МИД РФ предложение об ограничении въезда в Россию для грузинской певицы Нино Катамадзе.

"В соответствии с поручением председателя Совета Федерации [Валентины Матвиенко] бумага с соответствующим предложением была направлена в МИД РФ", - пояснил Пушков ТАСС.

Ранее сенатор выступил с предложением об ограничении въезда в Россию для грузинской певицы Нино Катамадзе на заседании палаты, Матвиенко попросила формализовать данную инициативу.

30 июня Катамадзе написала на своей странице в Facebook о поддержке митингующих в Тбилиси и заявила, что больше никогда не будет выступать в России. 22 июня певица выступила в Москве на фестивале "Усадьба Jazz", после чего стала объектом критики со стороны грузинского общества.

Серия митингов началась в Тбилиси 20 июня. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента.