Ростовский губернатор назвал неэффективным возврат к прямым выборам глав муниципалитетов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев считает неэффективным возвращение к прямым выборам глав муниципалитетов, в том числе главы администрации Ростова-на-Дону, и готов лично отвечать перед жителями региона за возникающие на муниципальном уровне проблемы. Об этом он заявил во вторник на встрече с журналистами Ростовской области.

В июне полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов негативно высказался об отмене прямых выборов мэра Ростова и назначении главы администрации.

"120 млн рублей на [прямые] выборы в городе Ростове нужно дополнительно изыскивать, это детский сад на 120 мест - это одна история. Другая - некоторое время назад, когда приходилось, скажем так, удалять с должности некоторых руководителей муниципальных образований, при этой схеме [прямых выборов] процесс длился до двух лет, а при схеме действующей - несколько дней", - сказал Голубев, отвечая на вопрос о перспективах возвращения к прямым выборам глав муниципалитетов.

По его словам, у жителей региона есть возможность "спрашивать губернатора" о нерешенных проблемах на уровне муниципалитета.

"Я готов отвечать за любые проблемы, которые возникли, возникают, не решаются <...> И я у населения спрашивал и буду спрашивать по соответствию того или иного человека той должности, которую он занимает. Для этого не нужно проводить референдум, для этого достаточно провести маленький банальный опрос", - отметил глава региона, добавив, что считает эффективной действующую систему избрания глав муниципальных образований.

Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев 23 апреля ушел в отставку по собственному желанию. Депутаты городской думы планируют провести конкурс на должность главы горадминистрации 11 октября. По итогам конкурса дума примет решение о назначении главы администрации.