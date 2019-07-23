Бывший главврач больницы в Астрахани назначен и.о. главы областного Минздрава

АСТРАХАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин назначил на должность и.о. министра здравоохранения региона бывшего главного врача городской больницы имени Кирова Федора Орлова. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона.

Ранее во вторник сообщалось, что Бабушкин освободил от должности и.о. министра здравоохранения региона Ольгу Гребневу, которая возглавляла ведомство с декабря 2018 года. Гребнева написала заявление об увольнении по собственному желанию.

"Федор Орлов - известный в регионе специалист, свыше десяти лет он являлся главным врачом больницы имени Кирова, которая стала при нем современным и комфортным медицинским учреждением. Профессиональная репутация Орлова позволяет возлагать надежды на организацию им большой ответственной работы по выводу астраханского здравоохранения из затяжного кризиса", - говорится в сообщении пресс-службы.

На встрече с Орловым Бабушкин заметил, что в кратчайшие сроки необходимо решить ряд проблем в отрасли здравоохранения региона, связанных в том числе с медицинским обеспечением, воспитанием кадрового потенциала и созданием условий для работы медперсонала в селах. Федор Орлов поблагодарил главу региона за оказанное доверие и выразил готовность работать на совесть и на результат.

Орлов с 2004 года по 2008 возглавлял городскую больницу № 5. В конце 2008 года был назначен главным врачом городской клинической больницы № 3 имени С.М. Кирова, на этом посту проработал более десяти лет и в начале этого года был назначен на пост руководителя одной из городских поликлиник. Орлов также является депутатом городской думы Астрахани.