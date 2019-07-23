Небензя призвал США не пытаться монополизировать усилия по ближневосточному урегулированию

ООН, 23 июля. /ТАСС/. Россия не приемлет попытки США монополизировать палестино-израильское урегулирование. Об этом заявил во вторник на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя.

В ходе заседания спецпредставитель президента США на международных переговорах Джейсон Гринблатт заявил, что американская "сделка века" по ближневосточному урегулированию станет максимально подробным документом в отличие от резолюций СБ ООН по этому вопросу. При этом он не назвал конкретных сроков публикации политической части документа.

В ответ Небензя напомнил, что палестино-израильский конфликт можно разрешить лишь на международно-правовой основе. "Мы не приемлем практику монополизации политико-дипломатических усилий", - указал он.

"Эта база была разработана Советом Безопасности, это тот самый международный консенсус, об отсутствии которого сегодня говорил представитель США", - подчеркнул российский дипломат. "Ревизия этого международного консенсуса также находится в руках СБ, - сказал он. - Мне интересно, понимает ли уважаемый представитель США, насколько далеко он зайдет с посредничеством при таком подходе".

Ранее Гринблатт заявил, что Белый дом рассматривает вопрос о публикации политической части плана до парламентских выборов в Израиле, которые пройдут 17 сентября, однако окончательное решение еще не принято.

29 июня Белый дом обнародовал 40-страничный документ с экономическими аспектами американского плана урегулирования, в частности предусматривающими инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд. Предлагается в течение 10 лет чуть более половины этой суммы предоставить Палестине, остальное планируется инвестировать в экономику Египта, Иордании и Ливана.