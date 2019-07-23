МИД РФ: снос Израилем палестинских домов подрывает перспективы урегулирования в регионе

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Незаконные действия Израиля по сносу домов на палестинских территориях подрывают перспективы разрешения кризиса в регионе. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

"Исходим из того, что такого рода действия израильской стороны на оккупированных палестинских территориях являются незаконными с точки зрения международного права, подрывают перспективы двугосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта. Призываем Израиль пересмотреть данное решение, а также воздерживаться от подобных деструктивных шагов в дальнейшем", - заявили в дипведомстве.

22 июля Армия обороны Израиля начала сносить постройки в палестинской деревне Сур-Бахир близ Иерусалима, расположенные в непосредственной близости от забора безопасности, отделяющего Западный берег реки Иордан.

Израиль начал строить стену безопасности в 2005 году. Ее основной задачей декларировано предотвращение проникновения палестинских террористов на территорию еврейского государства. Палестинцы же считают, что израильтяне построили заграждение, которое во многих местах проходит существенно восточнее "зеленой линии", для того, чтобы самостоятельно и без переговоров предопределить границы.