Лавров: Россия не видит настроя Трампа решать проблему с Ираном военным путем

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. В США немало желающих решать проблему с Ираном военным путем, тем не менее у главы американской администрации Дональда Трампа нет такого настроя. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT.

"По ситуации вокруг Ирана все сказано, нечего добавить, - отметил министр. - В 2015 году была достигнута договоренность [принят Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе], которую все превозносили как величайшее достижение современной дипломатии. Она была одобрена резолюцией Совета Безопасности ООН, которая является обязательной к исполнению всеми".

"[Тогда] США решили, что договоренность их теперь уже не устраивает, потому что была достигнута предыдущей администрацией, - продолжил он. - Там есть влияние внутриполитических трений и разногласий между демократами и республиканцами. Тем не менее, США категорически отказались выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН".

"К сожалению, немало горячих голов в Вашингтоне хотят решать проблему с Ираном военным путем, - сказал глава российской дипломатии. - [При этом] мы не почувствовали какого-либо настроя в этом плане у президента США. Я не ощущаю, что он разделяет такие взгляды. Но, к сожалению, многие американские политики по-прежнему вынашивают такую идею".

"Считаю, что это будет крайне опасным развитием событий. Этот регион уже много раз страдал от авантюрной политики Вашингтона. Возьмите в качестве примера Ирак, Ливию. Потом, так называемая коалиция, хотела повторить то, что было сделано с Ираком и Ливией в Сирии", - напомнил Лавров. К счастью, по его словам, Россия с турецкими и иранскими коллегами не допустила этого. "Сейчас мы все активнее продвигаемся по пути политического урегулирования", - добавил он.

Линия на конфронтацию

В Москве убеждены, что Иран должен быть частью решения проблемы региона, а "не выставляться в качестве главного виновника всего того, что там происходит". "Мы уже давно, более 10 лет, продвигаем идею о том, чтобы страны Персидского залива - как арабы, так и Иран - начали договариваться о процессе укрепления доверия, транспарентности в военной области при поддержке Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества и "пятерки" постоянных членов СБ ООН [Россия, Великобритания, Китай, США и Франция]. В конечном итоге без этого не обойтись", - уверен глава МИД РФ.

"Линия на то, чтобы Иран выставлять главным виновником всего происходящего в Сирии, на палестинских территориях, в Йемене или в соседних странах, - конфронтационная. Она не поможет решить проблемы. Я убежден, что Иран надо вовлекать в диалог", - сказал Лавров.

При этом он напомнил, что Москва постоянно об этом говорит с американскими и израильскими коллегами. "Будем отстаивать эту позицию все более и более эффективно, потому что все больше стран понимают тупиковость любых авантюрных агрессивных военных сценариев", - резюмировал министр.