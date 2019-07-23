Лавров надеется, что стороны в Венесуэле достигнут взаимоприемлемой договоренности

По его словам, после безуспешных попыток наскоком, извне спровоцировать очередную "цветную революцию", ситуация в Венесуэле перешла в "процесс Осло" (переговоры, проходящие в столице Норвегии между делегациями администрации главы Венесуэлы и оппозиции - прим. ТАСС). "Учитывая позитивные комментарии президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиционеров по поводу того, как идет переговорный процесс, надеюсь, что может быть достигнута договоренность, которая всех устроит. Это будет, прежде всего, в интересах венесуэльского народа", - подчеркнул министр.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что правительство Венесуэлы и оппозиция в ходе переговорного процесса достигнут приемлемых для них решений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT .

При этом он напомнил, что Москва "никогда не прекращала диалог по поводу ситуации в Венесуэле". "Мы активно говорим со всеми представителями венесуэльского политического ландшафта - правительством, оппозиционерами, в том числе на нас выходят люди от Хуана Гуайдо (оппозиционный лидер, провозгласивший себя исполняющим обязанности президента 23 января - прим. ТАСС). Объясняем им неприемлемость попыток решать свои внутренние проблемы путем провоцирования вмешательства извне, как сейчас мы наблюдаем постоянные угрозы со стороны США. Все варианты лежат на столе", - указал Лавров.

"По Венесуэле, мне кажется, ситуация меняется в лучшую сторону, - сказал министр. - Изначально было несколько инициатив. Так называемая Международная контактная группа (МКГ), которую продвигал Европейский союз, была сплочена на основе ультиматума: срочно провести президентские выборы, и тогда все будет хорошо. "Механизм Монтевидео" - Боливия, Мексика, Уругвай, Карибское сообщество (КАРИКОМ) - выступал за то, чтобы правительство и оппозиция вступили в диалог и договорились между собой без каких-либо предварительных условий".

По его словам, это "гораздо более перспективная позиция, которая больше вписывается в нормы международного права".