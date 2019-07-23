Лавров призвал США снять блокаду с Кубы

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Торговая блокада Кубы со стороны США абсолютно неприемлема и не имеет перспектив, большинство стран мира выступают за ее отмену. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT.

"Подавляющее большинство - более 190 государств - каждый год голосует за резолюцию, требующую отменить торговое эмбарго против Кубы. США в одиночестве или с двумя-тремя своими ближайшими союзниками (и то это бывает очень редко) голосуют против этой резолюции. Хочу еще раз подчеркнуть, что не вижу перспективы у такой политики, - отметил Лавров. - Убежден, что в конечном итоге США осознают тупиковость этой линии. Им же будет полезнее вести дела так, как это положено делать с равноправными государствами. Никто в мире не поддерживает эту политику".

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что антикубинские санкции США, которые они то ослабляют, то вновь ужесточают, действуют в течение последних 60 лет. Он подчеркнул, что подобное поведение абсолютно неприемлемо.

Кроме того, отметил глава МИД РФ, "задействованием третьей главы закона Хелмса - Бёртона США в очередной раз показали всем, что они пренебрегают международным правом и пытаются экстерриториально распространять свои собственные законы на всех других. Это печально. Думаю, эта политика не имеет никакой перспективы", - резюмировал он.