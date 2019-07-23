Лавров: нет оснований полагать, что Бразилия пересмотрит свои подходы к развитию БРИКС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Нет никаких оснований полагать, что Бразилия пересмотрит свои принципиальные подходы в пользу сохранения и развития БРИКС. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT.

Лавров напомнил, что президент Бразилии Жаир Болсонару сразу после избрания заявил, что будет сохранять преемственность, продолжая участие в БРИКС. "У меня нет оснований полагать, что Бразилия будет пересматривать свои принципиальные подходы в пользу того, чтобы БРИКС сохранялся, развивался и тем самым отражал реалии многополярного мира", - указал он.

Министр отметил, что эти реалии проявляются не только в формате БРИКС, но и в формате Группы двадцати, который является ключевым механизмом, где решаются международные экономические и финансовые вопросы. "Запад в одиночку, без БРИКС и других стран, которые выступают со схожих с нами позиций в рамках "БРИКС плюс", уже не может решать никакие вопросы мировой экономики и финансов", - констатировал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что США, распространяя свои односторонние санкции, "оказывают себе медвежью услугу, потому что позиции доллара и доверие к нему резко подорваны". "Когда ведущая экономика мира так злоупотребляет своим положением и пытается наказывать всех остальных ради того, чтобы недобросовестно получать конкурентные преимущества, - это в конечном итоге сыграет плохую шутку с американцами", - заключил он.