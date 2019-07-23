Лавров заявил, что США всячески пытаются "оторвать" Грузию от России

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Западные страны во главе с США всячески пытаются "оторвать" Грузию и другие соседние страны от России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT.

"Мы никогда не стремились ухудшать наши отношения с Грузией. Именно грузинское руководство прежде при Михаиле Саакашвили разорвало дипломатические отношения, всячески пыталось ограничивать наше экономическое взаимодействие. Потом экономика взяла свое, и те, кто в Грузии производят материальные блага, очень хорошо помнят, насколько тесными были наши торговые и инвестиционные связи. Сейчас торговля возобновилась. Не думаю, что кто-то от этого испытывает неудобство", - сказал он. - Это все происходит из-за того, что наши западные коллеги, прежде всего США, всячески пытаются "оторвать" наших соседей от Российской Федерации".

Как отметил российский министр, в 2008 году у Саакашвили "совсем отказали тормоза", и он "вопреки многократным предупреждениям, включая предупреждения, которые делал президент России Владимир Путин", решил применить силу для того, чтобы решить "все свои вопросы" в Южной Осетии, а затем в Абхазии. "Там работали десятки американских инструкторов, тренировали грузинский спецназ, грузинских военнослужащих", - указал глава МИД РФ.

"Приказы, которые были отданы по захвату Южной Осетии, преступны сами по себе. Все это понимают. Он [Саакашвили] напал на своих граждан, миротворцев, среди которых были российские военнослужащие. Заказанное Евросоюзом специальное расследование так называемой комиссии Хайди Тальявини четко сделало вывод о том, что именно Саакашвили начал эти военные действия. Повторю, у нас нет никакого негативного отношения и предвзятости к грузинскому народу, наоборот, мы веками жили вместе, ценим культуру и обычаи друг друга", - продолжил Лавров.

Как отметил руководитель внешнеполитического ведомства, трудно судить, сделают ли США какой-то вывод из решения президента России не вводить санкции против Грузии в связи с антироссийскими выступлениями в этом государстве. "США - особая страна, у них есть свои традиции, как правило, великодержавные. Я об этом говорю с сожалением, потому что убежден, что если бы США стали проводить политику ровных, взаимоуважительных отношений со всеми своими партнерами - будь то Россия, Китай, Евросоюз, любая другая страна - проблемы в мире решались бы гораздо эффективнее и надежнее", - добавил он.

По его словам, встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом в Осаке на саммите G20 показала, что американский лидер "нацелен искать какие-то общеприемлемые подходы". "Посмотрим, насколько это будет уже потом претворяться в жизнь на уровне исполнителей", - заключил министр.