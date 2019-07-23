Володин: гарантии прав национальных делегаций должны быть закреплены в регламенте ПАСЕ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) должна зафиксировать в своем регламенте гарантии прав национальных делегаций, без этого ПАСЕ может угрожать кризис. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник в интервью телеканалу "Россия-24" .

Он подчеркнул, что решение российской делегации вернуться к работе в ПАСЕ на данный момент было правильным. "Вернулись именно исходя из учета здравого смысла большинства [в ассамблее], которое поддержало резолюцию, которая гарантирует равные права национальным делегациям", - пояснил спикер.

"Что будет в будущем? Время покажет", - констатировал Володин, обратив внимание, что "не все так просто и не все [в ПАСЕ] объединились с позиции равенства и работы на перспективу надолго". "Скорее всего, эти конструкции будут достаточно подвижными. Мы увидим со временем, во что это будет выливаться", - предположил он.

Спикер пояснил, что пока положения резолюции, которая гарантирует равные права национальным делегациям, "не отражены в регламенте ПАСЕ, это все может быть подвергнуто сомнениям и это может измениться уже в ходе работы Парламентской ассамблеи". "Но если это произойдет, это будет кризис организации ", - подчеркнул председатель Госдумы.