Володин: прекращение войны в Донбассе во многом зависит от новой Верховной рады

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Разрешение конфликта на юго-востоке Украины во многом зависит от Верховной рады, именно она может урегулировать статус Донецкой и Луганской народных республик. Об этом во вторник в эфире телеканала "Россия-24" заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Если говорить о парламенте Украины, именно Рада имеет полномочия принять законы, которые будут регулировать правовой статус и Донецкой республики, и Луганской республики", - сказал Володин, заметив, что только после принятия таких решений можно будет говорить, насколько эффективно это будет способствовать реализации минских соглашений. Говоря о возможности прекращения конфликта в Донбассе, Володин указал, что "это также решение, которое во многом зависит от нового парламента".

Что касается прошедшей избирательной кампании на Украине, Володин отметил, что выборы - "это сугубо внутреннее дело Украины, так же как и Грузии, других стран, Америки". "И вообще это то, во что никогда Россия не вмешивалась и не вмешивается. Это вопросы суверенного государства, формировать свою власть и дальше уже выстраивать отношения или не выстраивать отношения", - заключил он.