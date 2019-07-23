{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Лавров сообщил, что Бразилия не хочет силового сценария в Венесуэле

Страны латиноамериканского региона давно для себя сделали вывод о недопустимости смены режимов неконституционным путем, отметил глава МИД России

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Бразилия категорически не воспринимает идею силового сценария в Венесуэле. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT.

На эту тему
Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

По его словам, даже те страны региона, которые поддерживали США в вопросе смены власти в Венесуэле, никогда не согласятся на военный сценарий. "Если кто-то в Вашингтоне все-таки решит применить силу, я убежден, что вся Латинская Америка выступит против этого. Страны региона давно для себя сделали вывод о недопустимости смены режимов неконституционным путем, - указал министр. - Даже те, кто требуют немедленной отставки президента Венесуэлы Николаса Мадуро, категорически не воспринимают идею силового сценария. Международное право все-таки работает, пользуется поддержкой подавляющего большинства стран региона".

"Убежден, что Бразилия в их числе, - продолжил Лавров. - Нет сомнений, что бразильцы не хотят никакой войны из-за Венесуэлы. Хотя их позиция достаточно резкая по отношению к нынешней власти".

По его словам, конституционность принимаемых решений является одним из столпов Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК). "Мне кажется, у стран Латинской Америки есть чувство собственного достоинства и справедливости. Все это позволяет нам надеяться, что будут найдены мирные решения и пути выхода из кризиса в Венесуэле или в какой-либо другой части мира", - заключил глава МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБразилияВенесуэлаРоссияПолитический кризис в Венесуэле
МИД России представил Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива
В министерстве отметили, что основной задачей документа является создание в регионе целостного механизма коллективной безопасности и сотрудничества
Читать полностью