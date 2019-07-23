Володин: проявляемое властями Грузии негативное отношение к России недопустимо

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Демонстрируемое властями Грузии негативное отношение к России недопустимо, учитывая существующие экономические, туристические и исторические связи двух стран. Об этом заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью каналу "Россия-24" .

Он напомнил о недавней ситуации, возникшей во время проведения заседания Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), которая запланировала свою работу в зале пленарных заседаний парламента Грузии. "Это, поверьте, не их инициатива, это решение грузинского парламента - принимающей стороны, и нашему коллеге [президенту МАП, депутату Госдумы Сергею Гаврилову] предложили вести заседание Межпарламентской ассамблеи, находясь в кресле председателя парламента Грузии", - отметил Володин.

Сессия МАП в итоге была сорвана радикалами, которые затем устроили погромы в Тбилиси. Спикер заметил, что оппозиционеры, за которыми стоит экс-президент Михаил Саакашвили, хотят добиться передачи власти, но был использован "фактор присутствия депутатов Государственной Думы", причем власти Грузии обвинили Россию в оккупации и агрессии.

Негативное отношение недопустимо

"Конечно, мы не можем стоять в стороне от происходящих событий, тем более для Грузии Россия много делает", - подчеркнул Володин, заметив, что доля участия РФ в товарообороте Грузии, в ее туристической индустрии, - это порядка 20% ВВП республики. "И вот такое отношение, конечно, недопустимо. Конечно, нельзя, чтобы так строились отношения страны, которая, кроме добра, от России ничего не получила", - добавил политик.

"Мы входим там в число стран первой тройки по количеству туристов в Грузии. Этот фактор нужно также учитывать при формировании риторики или конкретных действий в отношении нашей страны", - указал председатель Госдумы.

Предложение извиниться

Он вновь заявил о том, что руководство, президент страны Саломе Зурабишвили "должны извиниться" перед российскими гражданами за высказывания о якобы агрессии со стороны РФ и оккупации грузинских территорий. "Если публично нахамили, так публично надо и отвечать", - отметил Володин.

"Не нужно заниматься русофобией, потому что это нас и оскорбляет, и это не может оставить нас равнодушными", - резюмировал Володин.