{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД России презентовал Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива

Министерство предложило обсудить создание демилитаризованных зон в заливе и заключение соглашений по борьбе с терроризмом

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов презентовал во вторник российскую Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которая призвана способствовать созданию механизма сотрудничества в регионе. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

"В контексте изложения российских идей в отношении путей стабилизации обстановки в Персидском заливе было акцентировано, что только создание подлинно инклюзивной системы региональной безопасности может стать основой обеспечения достойного будущего всех народов этого стратегически важного района мира. Главные принципы, положенные в основу Концепции, - поэтапность, многосторонность и неукоснительное соблюдение международного права, прежде всего Устава ООН и резолюции ее Совета Безопасности. Перспективная стратегическая задача, обозначенная в документе, - создание в регионе Персидского залива целостного механизма коллективной безопасности и сотрудничества с вовлечением на равноправной основе всех государств региона", - информировали в министерстве.

МИД РФ предлагает обсудить создание демилитаризованных зон в Персидском заливе и заключение соглашений по борьбе с терроризмом.

Теги
РоссияБогданов, Михаил Леонидович
Политический кризис в Венесуэле
Лавров сообщил, что Бразилия не хочет силового сценария в Венесуэле
Читать полностью