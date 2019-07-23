МИД России презентовал Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов презентовал во вторник российскую Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которая призвана способствовать созданию механизма сотрудничества в регионе. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

"В контексте изложения российских идей в отношении путей стабилизации обстановки в Персидском заливе было акцентировано, что только создание подлинно инклюзивной системы региональной безопасности может стать основой обеспечения достойного будущего всех народов этого стратегически важного района мира. Главные принципы, положенные в основу Концепции, - поэтапность, многосторонность и неукоснительное соблюдение международного права, прежде всего Устава ООН и резолюции ее Совета Безопасности. Перспективная стратегическая задача, обозначенная в документе, - создание в регионе Персидского залива целостного механизма коллективной безопасности и сотрудничества с вовлечением на равноправной основе всех государств региона", - информировали в министерстве.

МИД РФ предлагает обсудить создание демилитаризованных зон в Персидском заливе и заключение соглашений по борьбе с терроризмом.