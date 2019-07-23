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Кризис в Сирии

Боевики в Сирии обстреляли за сутки восемь населенных пунктов

Обстрелам подверглись провинции Хама, Латакия и Алеппо

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Боевики на территории идлибской зоны деэскалации обстреляли в течение суток восемь населенных пунктов в провинциях Хама, Латакия и Алеппо. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Скальбия, Шария, Кфар-Нбуда, Хуайз и Джалама провинции Хама, Джамалия провинции Алеппо, а также Руайсет-эль-Хорш и Мортлу провинции Латакия", - сказал он.

Бакин также сообщил, что представители Центра продолжают обеспечивать работу 10 пунктов пропуска для возвращения беженцев.

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