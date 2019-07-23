Посольство РФ призвало Лондон отказаться при оценке событий в Сирии от услуг "Белых касок"

ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне призвало власти Великобритании отказаться от использования неправительственной организации "Белые каски" в качестве источника информации о событиях в Сирии. Об этом заявил ТАСС во вторник пресс-секретарь российского дипломатического представительства, комментируя появление в британских СМИ публикаций об авиаударах, якобы нанесенных Сирией и Россией по населенному пункту Мааррат ан-Нууман в провинции Идлиб.

По словам дипломата, в них содержатся "очередные надуманные обвинения", и эти публикации "не выдерживают абсолютно никакой критики", так как основываются "на сведениях анонимных представителей скандально известной организации "Белые каски", финансируемой США и Великобританией". "Призываем Лондон отказаться от агрессивной риторики, а также использования "Белых касок" в сомнительных политических целях и перейти к взаимодействию, целью которого стало бы искоренение терроризма и возвращение мира на сирийскую землю", - заявил пресс-секретарь.

Он напомнил, что российские официальные лица, независимые эксперты, в частности директор российского Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, а также представители СМИ, в том числе продюсер Би-би-си Риам Далати, "неоднократно обращали внимание мировой общественности на постановочный характер химатак в сирийском городе Дума, запечатленных "Белыми касками", и откровенно провокационную деятельность этой организации в САР, которая противоречит усилиям России, Турции и Ирана по нормализации ситуации в этой стране".

"Нынешнее обострение обстановки в Сирии вызвано исключительно агрессивными действиями орудующих там террористов, которые, помимо регулярных обстрелов позиций правительственных сил, наносят ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры", - добавил российский дипломат.

Ранее ряд западных СМИ сообщил об ударе, якобы осуществленном российскими самолетами по овощному рынку на северо-западе Сирии, и о том, что в результате этой атаки было убито 19 человек, в том числе 16 мирных жителей, и что еще по меньшей мере 45 человек было ранено. В понедельник Минобороны РФ опровергло эту информацию, заявив, что "авиация ВКС России никаких задач в данном районе Сирийской Арабской Республики не выполняла".