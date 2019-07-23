В России начинается прием заявлений о голосовании по месту пребывания

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Прием заявлений от избирателей, которые в единый день голосования 8 сентября хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них избирательном участке, стартует в среду в регионах России. На выборах губернаторов и при голосовании за партийные списки кандидатов в депутаты заксобраний субъектов РФ поменять участок можно в пределах региона проживания, а при проведении выборов по одномандатным округам, в том числе на довыборах в Госдуму, в рамках соответствующего округа.

"Механизм "Мобильный избиратель" будет применен на выборах высших должностных лиц в 16 регионах, на основных выборах депутатов законодательных собраний субъектов РФ и на дополнительных выборах депутатов Госдумы. Кроме того, "Мобильный избиратель" будет применяться на довыборах депутатов законодательных (представительных) органов субъектов РФ, где на основных выборах уже применялся этот механизм", - сказал ТАСС член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

Подача заявлений продлится до 4 сентября. Прикрепиться к избирательному участку можно будет в любом территориальном избиркоме (ТИК), многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или на едином портале госуслуг. С 28 августа до 4 сентября сделать это можно и в любой участковой избирательной комиссии (УИК). Если избиратель в период с 24 июля по 4 сентября не смог прикрепиться к участку в рамках "Мобильного избирателя", то с 5 сентября и до 14:00 мск 7 сентября он может лично подать специальное заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в УИК по месту регистрации.

Кроме того, жители регионов, где будут проходить выборы глав регионов и довыборы депутатов Госдумы, до 4 сентября смогут подать заявление и прикрепиться к одному из 30 цифровых избирательных участков на территории Москвы с помощью единого портала госуслуг. "Если человек в единый день голосования будет находиться в столице, он сможет прийти на один из цифровых участков и проголосовать за главу своего региона или депутата Госдумы того региона, где он зарегистрирован", - уточнил Шевченко.

В свою очередь жители Москвы до 4 сентября смогут подать заявление на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму через московский портал госуслуг. Эксперимент пройдет в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное).

В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (Хабаровский край, Новгородская, Свердловская и Орловская области).