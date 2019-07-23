Лавров на Кубе обсудит расширение торгово-экономического сотрудничества и давление США

ГАВАНА, 24 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду начинает официальный визит в Латинскую Америку с посещения Кубы.

Он бывал в республике более 10 раз, а его последний рабочий визит состоялся в апреле 2014 года. Тогда Лавров провел переговоры со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей, а также был принят бывшим председателем Госсовета и Совета министров карибской республики Раулем Кастро.

Как ожидается, в ходе нынешнего визита в Гавану, который продлится меньше суток, глава МИД РФ проведет переговоры со своим кубинским визави, который, находился в Москве в мае этого года. Планируется, что министры обсудят углубление торгово-экономического сотрудничества, культурно-гуманитарные вопросы и основные проблемы региональной и глобальной повестки дня. Очевидно, что без внимания не останутся и агрессивные шаги Вашингтона в отношении Гаваны. Ведь как неоднократно заявляли в Москве, именно опыт Кубы подтвердил бесперспективность силового давления Соединенных Штатов на третьи страны.

Надежный союзник и единство позиций

Москва и Гавана, безусловно, являются важными игроками в латиноамериканском регионе. "Сотрудничество с Кубой, стратегическим партнером и надежным союзником России, опирается на декларацию о принципах взаимоотношений, меморандум о принципах стратегического сотрудничества, совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигеля Диаса-Канеля об общих подходах в международных делах", - указали в российском дипведомстве.

Совпадение позиций по основным региональным и глобальным вопросам также является прочной основой для углубления российско-кубинского сотрудничества на международной арене. Так, Гавана традиционно поддерживает приоритеты Москвы в рамках Генассамблеи ООН, в частности, по противодействию героизации нацизма, мерам укрепления доверия в космосе и по неразмещению первыми оружия в космосе, международной информационной безопасности.

Против вмешательства

Сегодня ситуация в латиноамериканском регионе нельзя назвать стабильной. А Москва и Гавана придерживаются единых позиций по урегулированию сложившихся кризисов.

Россия и Куба входят в ряд стран, поддержавших президента Венесуэлы Николаса Мадуро после того, как председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. В свете активного вмешательства США во внутренние дела суверенных государств стороны неоднократно указывали на недопустимость подобного давления.

Обе страны не признают государственные перевороты как метод смены власти и выступают за исключение из международного общения попыток незаконного давления одних государств на другие.

В Москве решительно осуждают ужесточение экономической блокады в отношении Гаваны со стороны Вашингтона в рамках закона Хелмса-Бертона, который позволяет гражданам США подавать в суд на нынешних собственников конфискованного после революции иностранного имущества на Кубе. "Считаем, что применение нелегитимных санкций в отношении Гаваны ограничивает естественные права граждан Кубы на достойную жизнь и выбор собственной модели социально-экономического развития, а также диссонирует с основополагающими принципами Устава ООН, опирающегося на идеи прогресса, интеграции и солидарности", - подчеркнули в МИД РФ.

Что дальше?

Сразу после завершения рабочей программы в кубинской столице вечером 24 июля Лавров отправится в Рио-де-Жанейро, где примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, России, Индия, Китай, ЮАР), а также проведет ряд двусторонних встреч.

Затем состоится первый в истории двусторонних отношений официальный визит главы МИД РФ в Суринам.