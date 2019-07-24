КНДР задержала российское судно

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Дипломаты РФ работают над решением проблемы российского судна, задержанного в КНДР на прошлой неделе, им удалось встретиться с членами экипажа, сообщил ТАСС представитель МИД России во Владивостоке.

"В тот же день [18 июля] посольство было уведомлено, дипломаты с самого начала работают над разрешением ситуации. Насколько я знаю, им удалось уже встретиться с экипажем судна", - сообщил собеседник.

Он уточнил, что по его данным судно было задержано пограничной службой КНДР. На нем находится 17 членов экипажа, двое из них южнокорейцы.

Ранее СМИ сообщили, что был задержан российский сейнер "Сянхайлинь-8", который принадлежит ООО "Северо-восточная рыболовная компания". Судно задержали когда оно шло на промысел.