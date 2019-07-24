В Новгородской области окончен прием документов кандидатов от партий на довыборы в Госдуму

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Новгородской области в ночь с 23 на 24 июля завершила прием документов на выдвижение в качестве кандидатов на довыборы в Госдуму от представителей, выдвинутых политическими партиями и заверивших списки в Центризбиркоме. Об этом сообщили в среду корреспонденту ТАСС в региональном избиркоме.

"По закону последний день для предоставления документов кандидатами, выдвинутыми политическими партиями на довыборы в Госдуму, - 23 июля до 24:00 ", - сказал собеседник агентства.

Документы на выдвижение в качестве кандидатов на довыборы в Госдуму от Новгородской области подали 10 представителей политических партий. Никто из них не сделал это в последний день приема.

"По двухступенчатой процедуре политические партии подают документы в ЦИК, после заверения этот список уже направляется в окружную комиссию, в этом случае в избирком Новгородской области, [который выполняет функции окружной избирательной комиссии]. Списки все были заверены ЦИК, направлены нам, в окружную комиссию, и по этим спискам к нам все кандидаты уже пришли", - пояснили ТАСС в региональном избиркоме.

Ранее семь представителей от КПРФ, "Единой России", "Справедливой России", ЛДПР, "Яблока", "Коммунистов России" и "Партии роста" были зарегистрированы в качестве кандидатов. На рассмотрении в областном избиркоме остаются пакеты документов от кандидатов, выдвинутых политическими партиями "Зеленые", "Коммунистическая партия социальной справедливости" и Партией пенсионеров.

Дополнительные выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Место депутата от Новгородской области стало вакантным после смерти Александра Коровникова, который представлял регион в нижней палате российского парламента с 2016 года.