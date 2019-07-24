Памфилова упрекнула некоторых кандидатов в Мосгордуму в невежестве

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова упрекнула некоторых кандидатов в Мосгордуму, с которыми встретилась во вторник, в незнании избирательного законодательства.

"Удручил момент: продемонстрировали невежество в знании выборного законодательства", - заявила она в среду на заседании Центризбиркома, рассказывая о состоявшейся встрече.

Памфилова напомнила, что существует строгий порядок в избирательных процедурах, например, нельзя рассматривать жалобу в ЦИК, пока ее не рассмотрел Мосгоризбирком. Кроме того, уточнила она, ЦИК не может ускорить рассмотрение жалоб, как того требовал ряд кандидатов.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

В субботу оппозиция провела митинг в районе проспекта Академика Сахарова в центре Москвы с требованием допустить до выборов незарегистрированных кандидатов. С некоторыми из них Памфилова провела встречу 23 июля в ЦИК.