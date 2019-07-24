Глава Волгоградской области зарегистрирован кандидатом в губернаторы

ВОЛГОГРАД, 24 июля. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров зарегистрирован кандидатом на выборах главы региона, которые пройдут 8 сентября, сообщается в среду на официальном сайте областной избирательной комиссии.

"Первым регистрацию прошел Бочаров Андрей Иванович. Состав и содержание документов, представленных кандидатом на выдвижение и регистрацию, соответствуют требованиям законодательства", - приводит пресс-служба облизбиркома слова руководителя рабочей группы по приему и проверке документов избирательной комиссии региона Анатолия Ярылкина.

В составе пакета документов были представлены листы поддержки кандидата. Отмечается, что муниципальный фильтр Бочаров прошел, все 239 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований Волгоградской области признаны по результатам проверки достоверными. В их число входят 53 подписи депутатов представительных органов 37 муниципальных районов и городских округов.

В соответствии с законодательством для регистрации кандидату на должность губернатора необходимо представить в свою поддержку не менее 228 и не более 239 подписей муниципальных депутатов и избранных на выборах глав муниципалитетов, в том числе 51 (не более 53) подпись депутатов не менее чем 29 муниципальных районов и городских округов.

Всего от восьми партий на выборы губернатора выдвинуты восемь кандидатов - Бочаров от "Единой России", Алексей Буров от КПРФ, Эдуард Давыдовский от Российской партией пенсионеров за социальную справедливость, Владимир Рублев от ЛДПР, Дмитрий Любитенко от "Яблока", Сергей Полещук от "Справедливой России", Виктор Левчук от Партии ветеранов России и Владимир Поляков от партии "Национальный курс". 24 июля в 18:00 завершается прием документов для регистрации кандидатов, их на данный момент подали пять претендентов, в облизбирком пока не поступили документы от Левчука, Полякова и Любитенко.

8 сентября в Волгоградской области пройдут выборы губернатора и выборы в Волгоградскую областную думу. Кандидаты в губернаторы региона, согласно областному закону, могут выдвигаться только от политических партий.