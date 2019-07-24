Памфилова: требование регистрировать всех кандидатов связано с боязнью проверки подписей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова не исключает, что требование некоторых кандидатов на выборы в Мосгордуму зарегистрировать всех без проверки подписей может быть продиктовано их нежеланием проанализировать реальную ситуацию с их избирательными документами.

Во среду на заседании ЦИК Памфилова рассказала о своей встрече с кандидатами, позиционирующими себя как независимые, которая прошла во вторник, на ней ряд кандидатов потребовали зарегистрировать их без проверки подписей избирателей, поскольку, по их мнению, эта процедура дискредитирована. Она предположила, что требование "всех чохом зарегистрировать, без всяких проверок базируется на нежелании, чтобы проверили, что там [в подписных листах] на самом деле, а не что декларируется в прессе, с трибун". Однако, подчеркнула председатель Центризбиркома, регистрация без проверки подписей невозможна в силу действующих законодательных норм.

Глава ЦИК также высказала мнение, что желание "чтобы не зарегистрировали - это желание не власти, а нашего уважаемого кем-то [блогера Алексея] Навального". "Это его цель, задача: чем хуже, тем лучше", - считает она.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

В субботу оппозиция провела митинг в районе проспекта Академика Сахарова в центре Москвы с требованием допустить до выборов незарегистрированных кандидатов. С рядом из них Памфилова провела встречу во вторник.