Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил высокий вклад лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева в укрепление отношений стратегического партнерства Москвы и Ташкента. Как сообщает пресс-служба российского президента, об этом говорится в поздравительной телеграмме, которую Путин направил своему коллеге по случаю его дня рождения. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Вы по праву пользуетесь высоким уважением среди соотечественников и за рубежом как опытный и дальновидный государственный деятель, многое делающий для экономического и социального развития Узбекистана. Трудно переоценить ваш личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами", - отметил Путин.

В телеграмме российский президент также выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы.

"Уверен, что ваш предстоящий визит в Россию послужит дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех областях на благо наших братских народов", - добавил он.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин также позвонил Мирзиёеву, чтобы тепло поздравить его с днем рождения.