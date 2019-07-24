Памфилова обратится в ВС из-за того, что отложены дела о нарушениях избиркомов Петербурга

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что обратится в Верховный суд РФ в связи с тем, что отложено рассмотрение протоколов об административных правонарушениях избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) Санкт-Петербурга.

"Придется мне обратиться в Верховный суд России к [председателю Вячеславу] Лебедеву по поводу того, что муниципальный судья уходит в отпуск, то есть фактически блокирует работу выборов. Это как может быть? Я прошу с этим досконально разобраться", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК в среду в беседе с председателем горизбиркома Петербурга Виктором Миненко.

Он сообщил об уходе в отпуск мирового судьи 32 участка Выборгского района, из-за чего некоторые дела о нарушениях комиссий не приняты в производство.

По словам главы ЦИК, если правоохранительная система Санкт-Петербурга не работает, то горизбирком должен подготовить обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ со всеми фактами и обращениями. "Мы пока тоже не получили ни одного ответа. У нас было 13 обращений от ЦИК, начиная с 25 июня, и в МВД по Петербургу, и в прокуратуру Петербурга, Следственный комитет. Придется мне вывести это на федеральный уровень", - подчеркнула Памфилова.

Миненко в свою очередь сообщил, что комиссия направила семь обращений в прокуратуру и пять в СК с просьбой усилить контроль за соблюдением прав участников выборов. Также в правоохранительные органы было направлено пять протоколов об административных правоотношениях комиссий, три из которых по ИКМО "Сергиевское", один - по ИКМО "Сосновское" и "Ржевка".

В единый день голосования в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 110 муниципальных советов. Должно быть замещено 1550 мандатов. Муниципальные депутаты избираются на пять лет.