Врио главы Калмыкии подал документы для участия в выборах руководителя региона

ТАСС, 24 июля. Врио главы Калмыкии Бату Хасиков в среду подал в региональную избирательную комиссию пакет документов для регистрации в качестве кандидата на выборах главы региона, сообщил в среду ТАСС председатель комиссии Александр Дикалов.

"Хасиков сегодня сдал пакет документов для регистрации кандидатом на пост главы региона. Теперь в течение 10 дней избирательная комиссия должна провести проверку представленных сведений и рассмотреть вопрос о регистрации кандидата ", - сказал Дикалов.

Ранее об участии в предвыборной кампании региональный избирком уведомили шесть кандидатов. "Единая Россия" выдвинула Хасикова, КПРФ - депутата парламента, руководителя завода "Агробизнес" Намсыра Манджиева, "Патриоты России" - председателя реготделения партии Батара Мучаева. От ЛДПР на выборы идет координатор калмыцкого регионального отделения партии, помощник депутата Госдумы Петр Вышкварок, от "Справедливой России" - председатель совета реготделения партии Наталья Манжикова, от "Защитников Отечества" - местный предприниматель Эрдни Бодгаева. Всем им необходимо пройти муниципальный фильтр (9% подписей) и предоставить документы для регистрации до 24 июля.

В марте президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова и назначил врио главы 38-летнего Хасикова. Нового руководителя республики выберут 8 сентября. Согласно законам региона, выдвигать кандидатов могут только партии.