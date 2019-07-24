Памфилова предложила провести для кандидатов "ликбез" по электронному голосованию в Москве

"Валентин Павлович [Горбунов], пожалуйста, по крайней мере соберите кандидатов там, где будет проходить электронное голосование. Если надо и наших специалистов пригласите, проведите определенный ликбез, покажите, чтобы они понимали, что там будет происходить, как они могут контролировать [голосование]", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК в среду.

По ее словам, один из зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на встрече с ней во вторник поднял вопрос о том, что у многих кандидатов очень негативное отношение к эксперименту по электронному голосованию.

"Вчера успешно прошел очередной эксперимент [по электронному голосованию] и оказалось, что кандидаты, которые зарегистрированы именно там, где будет проходить электронное голосование, ничего не знают, и поэтому у них негативное отношение к нему. Они не понимают, что это такое, они ничего не знают, их никто не проинформировал", - пояснила глава ЦИК.

Памфилова во вторник встретилась с так называемыми независимыми кандидатами на выборы в Мосгордуму, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября. Встреча продлилась более трех часов. На мероприятии присутствовало более 20 кандидатов, в том числе Сергей Митрохин, Илья Яшин, Иван Жданов, Любовь Соболь, Геннадий и Дмитрий Гудковы. В ходе встречи они описали проблемы, с которыми столкнулись на этапе проверки подписей, а также попросили главу ЦИК зарегистрировать всех кандидатов на предстоящие выборы в столичный парламент.

Выборы в Мосгордуму

Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев.

От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.