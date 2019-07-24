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Политологи представили рейтинг эффективности депутатов в 2019 году

В лидерах глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, депутат от КПРФ Сергей Гаврилов и глава комитета Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ("Единая Россия"), депутат от КПРФ Сергей Гаврилов и глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) возглавили рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы". Это следует из материалов исследования российских политологов, которое было представлено в среду на пресс-конференции в ТАСС.

Рейтинг был составлен по результатам исследований, которые проводились с января по июль 2019 года. По сравнению с результатами прошлого рейтинга (октябрь 2017 года - июль 2018 года) место в тройке лидеров сохранил лишь Крашенинников, из топ-3 эффективных депутатов выбыли первый вице-спикер палаты Александр Жуков и вице-спикер Ирина Яровая, они опустились в текущем рейтинге на 14-е и седьмое места. Кроме того, в этом году первое, второе и третье места рейтинга представлены членами разных партий, в прошлом году в тройку лидеров вошли только представители "Единой России".

Для расчета итоговой позиции в рейтинге использовалось четыре критерия: результаты народного голосования (возможность депутата мобилизовать сторонников), индекс законотворческой активности депутата, индекс медийности и уровень экспертной оценки работы депутата в регионе. При этом председатель Госдумы и лидеры думских фракций не участвовали в рейтинговании, так как имеют "неоспоримые преимущества по сравнению с остальными депутатами", уточнили авторы исследования.

Гаврилов имеет самые низкие результаты среди топ-10 эффективных депутатов Госдумы по индексу народного голосования и оценке экспертов, а также один из самых низких по активности в палате. Однако у него самый высокий индекс цитируемости - 51,74.

Теги
Жуков, Александр ДмитриевичРоссияЯровая, Ирина АнатольевнаГаврилов, Сергей АнатольевичКрашенинников, Павел ВладимировичНилов, Ярослав Евгеньевич
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