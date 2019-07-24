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Володин поддержал законопроект о защите фигурантов санкционных списков в российских судах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает вынесенный в среду на первое чтение законопроект, который разрешает гражданам России - фигурантам санкционных списков США и других стран - переводить судебные споры в российскую юрисдикцию.

"Поддерживаю и думаю, что все коллеги его поддерживают", - сказал спикер, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. "Это правильная мера, мы должны защищать свою страну, защищать ее экономику, защищать наших бизнесменов, которые неправомерно оказались под санкциями", - подчеркнул он.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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