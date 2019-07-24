Правкомиссия поддержала ратификацию соглашения СНГ о системах военной спутниковой связи

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила законопроект о ратификации соглашения государств СНГ об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Проект документа внесен на рассмотрение кабинета министров Министерством иностранных дел и Минобороны России. Соглашение стран СНГ было подписано в Кызыле 6 июня 2018 года.

"Цель соглашения - повышение надежности управления вооруженными силами государств СНГ, организация взаимодействия между ними с использованием систем спутниковой связи военного назначения", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

Соглашение, в частности, предусматривает сотрудничество в целях создания новых спутниковых систем связи военного назначения, а также интегрированной системы спутниковой связи военного назначения стран СНГ.

В соответствии с законом о международных договорах РФ, это соглашение подлежит ратификации, так как затрагивает вопросы обороноспособности России. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства.