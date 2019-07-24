Госдума ратифицировала несколько протоколов об изменении устава ОДКБ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума в среду на заседании ратифицировала ряд протоколов о внесении изменений в устав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), уточнив в том числе полномочия стран-наблюдателей.

Протоколы были подписаны президентами России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана 8 ноября 2018 года в Астане.

Согласно тексту, в состав Совета коллективной безопасности - высшего органа ОДКБ - могут входить не только главы государств, но и председатели правительств в том случае, если это позволяет национальное законодательство.

Другой протокол предусматривает, что не входящие в ОДКБ страны, а также "международные организации, заинтересованные в изучении открытой нормативной правовой базы, опыта и практики деятельности ОДКБ", могут получить статус наблюдателя, не принимая обязательств по участию в практических мероприятиях ОДКБ. Государства и организации, готовые к участию в них, смогут получить статус партнера ОДКБ.

Еще один протокол вместо должности полномочного представителя при ОДКБ вводит должность постоянного и полномочного представителя, а также должность заместителя генерального секретаря ОДКБ. Устанавливаются привилегии и иммунитеты не только для генсека ОДКБ и членов его семьи, но и для его заместителей и членов их семей, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, если они не являются гражданами государства пребывания. Данные изменения вносятся в соглашение о правовом статусе ОДКБ.