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Россия может созвать СБ ООН по ситуации в зоне Персидского залива

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия может созвать заседание СБ ООН по недопущению эскалации в зоне Персидского залива. Об этом сообщил в среду журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"В ООН, конечно, представим [российскую концепцию по безопасности в Персидском заливе], - сказал он. - У нас были мысли, может быть одно из специальных заседаний СБ ООН посвятить обсуждению обстановки в Персидском заливе с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, наоборот, заняться деэскалацией напряженности, подумать на уровне СБ ООН о коллективных консолидированных усилиях по обеспечению безопасности и стабильности в этом крайне важном, стратегическом для всего мирового сообщества регионе".

Теги
РоссияБогданов, Михаил Леонидович
Встречи по российской концепции безопасности в Персидском заливе начнутся в сентябре
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