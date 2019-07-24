Посольство России в Южной Корее опровергло информацию об извинениях за воздушный инцидент

ТАСС, 24 июля. Посольство РФ в Республике Корея (РК) опровергло заявления помощника президента РК по связям с общественностью Юн До Хана о якобы принесенных российской стороной извинениях в связи с воздушным инцидентом 23 июля. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице диппредставительства в Twitter .

Что известно об инциденте с самолетами РФ и Южной Кореи над Японским морем

Ранее ряд южнокорейских СМИ сообщил со ссылкой на Юн До Хана о якобы "принесенных российской стороной сожалениях в связи с инцидентом 23 июля, который произошел вследствие технической ошибки".

Российское диппредставительство опровергло подобные заявления, в частности подчеркнув, что "данные утверждения не соответствуют действительности". В посольстве также отметили, что "российская сторона не подтверждала факт нарушения воздушного пространства Республики Корея самолетом ВКС России".

Российское посольство в Сеуле также сообщило, что намерено донести официальную позицию России до сведения южнокорейской стороны после тщательного изучения обстоятельств произошедшего.

23 июля Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея выступил с утверждением, что в опознавательную зону ПВО страны утром вошли три военных самолета РФ и два - китайских ВВС. Один российский самолет, по версии южнокорейской стороны, дважды нарушил воздушное пространство республики - около 09:00 и 09:30 утра по местному времени (03:00 и 03:30 мск соответственно). Инцидент произошел районе расположенных в Японском море островов Токто (Такэсима), являющихся предметом спора между Сеулом и Токио. В ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС F-15 и F-16, которые произвели предупредительные выстрелы.

МИД Республики Корея выразил протест временному поверенному в делах РФ в Южной Корее Максиму Волкову.

Как сообщили в Минобороны РФ, два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили во вторник плановый полет над нейтральными водами Японского моря, не допустив при этом нарушений границ других государств. В ведомстве отметили, что поднятые навстречу южнокорейские истребители совершили непрофессиональные маневры рядом с российскими самолетами, в частности пересекли их курс.