Саратовская облдума прекратила полномочия обвиняемого в мошенничестве депутата

САРАТОВ, 24 июля. /ТАСС/. Депутаты Саратовской облдумы приняли решение досрочно прекратить полномочия Андрея Беликова, обвиняемого в совершении мошенничества в крупном размере, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе областной думы.

Ранее следователи возбудили в отношении депутата Беликова дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"), а затем по двум частям ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере"). По версии следствия, подозреваемый возглавлял компанию "Автокомбинат-2" и брал деньги с других бизнесменов за передачу права на осуществление пассажирских перевозок.

"Депутаты облдумы приняли решение о досрочном прекращении полномочий Беликова", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, заявление о досрочном сложении полномочий в мандатную комиссию подал сам Беликов.

Беликов находился под стражей с августа 2018 года, а с ноября того же года - под домашним арестом.