Избирком Севастополя зарегистрировал 54 кандидата на выборах в заксобрание

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Севастополя зарегистрировала 54 кандидата по одномандатным округам на выборах в законодательное собрание города, еще 16 выдвигавшимся отказано в регистрации, сообщил ТАСС в среду глава избиркома Сергей Даниленко.

Ранее сообщалось, что выдвижение на выборы завершилось 8 июля. Всего по восьми одномандатным округам заявления на участие в выборах подали 80 человек.

"В общей сложности у нас зарегистрировано 54 одномандатника", - сказал Даниленко.

Он уточнил, что среди кандидатов по округам - 14 самовыдвиженцев. Остальные - представители партий: по восемь кандидатов от КПРФ, ЛДПР, партий "Коммунисты России", "Справедливая Россия", семь - от "Единой России", один - от партии "Зеленые".

Выборы депутатов законодательного собрания Севастополя второго созыва пройдут 8 сентября. Парламент Севастополя состоит из 24 депутатов: 16 из них будут избраны по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам. Действующий депутатский корпус был избран в сентябре 2014 года, вскоре после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.