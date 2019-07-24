Лавров заявил, что Россия и Куба продолжат укреплять исторические традиции

ГАВАНА, 24 июля. /ТАСС/. Москва и Гавана будут делать все для укрепления многолетних исторических традиций. Об этом в среду заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.

"Я рад новой встречи, совсем недавно вы посещали Москву", - сказал российский министр, отметив, что ему всегда приятно посещать Кубу из-за местной погоды и дружеских отношений.

"Будем делать все, чтобы традиции, которые десятилетиями закладывались Москвой и Гаваной, только укреплялись в современных условиях", - добавил Лавров.

Он также поздравил кубинского визави с Днем национального восстания, который будет отмечаться 26 июля, став важнейшим этапом на пути к кубинской революции.