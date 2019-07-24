Поклонская сообщила, что переходит в комитет Госдумы по международным делам

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что переходит из комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, где она занимает должность заместителя председателя, в комитет по международным делам.

"С осенней сессии начинаю работать в комитете по международным делам", - сказала политик на пресс-конференции в среду.

В свою очередь в аппарате фракции "Единая Россия" ТАСС подтвердили факт передачи соответствующего заявления Поклонской на имя руководителя парламентского большинства Сергея Неверова.

Поклонская была избрана в Госдуму от "Единой России". До сентября прошлого года возглавляла думскую комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах депутатов. 20 сентября Госдума приняла постановление о создании объединенной комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, мандатным вопросам и депутатской этике на базе комиссии по этике, которой руководил Отари Аршба, и комиссии, где председателем была Поклонская. Новую структуру возглавил Аршба, Поклонская в нее не вошла.