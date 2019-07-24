Москалькова считает, что забракованные Мосгоризбиркомом подписи надо перепроверить

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 24 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что необходимо перепроверить забракованные Мосгоризбиркомом подписи, поданные за кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму.

"Нужно пойти навстречу тем, кто просит перепроверить подписи [поданные за кандидатов] и установить, что они действительно неправильно собранные, либо правильные. И решить вопрос по существу", - сказала Москалькова в среду, отвечая на вопрос одного из участников молодежного форума "Территория смыслов", который попросил омбудсмена прокомментировать ситуацию с выборами в Москве.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них 18 кандидатов от партий и 39 самовыдвиженцев. В субботу оппозиция провела митинг в районе проспекта Академика Сахарова в центре Москвы с требованием допустить до выборов незарегистрированных кандидатов.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова во вторник провела встречу с так называемыми независимыми кандидатами на выборы в депутаты Мосгордумы. Памфилова на встрече пояснила кандидатам, что они имеют право обжаловать решения избирательных комиссий по вопросу их регистрации на выборы, прежде всего, это необходимо делать через Мосгоризбирком. Она также уточнила, что незарегистрированные кандидаты могут подавать обращения в суд.